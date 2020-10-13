القيادي شهاب: شبكة mbc تقوم بإعمال تخريبية لخدمة الأعداء

اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، اليوم الثلاثاء، حذف شبكة mbc مسلسل "التغريبة الفلسطينية" دليل على دورها التخريبي في تزييف الوعي وإلهاء الشعوب العربية حدمة لأعدائها.

وكتب شهاب عبر حسابه على الفيسبوك، قائلاً: إن "هذا الفعل إنما يهدف لتغييب الرواية الفلسطينية والعربية لأحداث النكبة وهي واحدة من أخطر الجرائم التي شهدها التاريخ".

وأضاف أن "التغريبة الفلسطينية" عمل درامي رائع وكبير سيبقى من أهم الاعمال التي توثق مرحلة بالغة الأهمية من تاريخ القضية الفلسطينية.

وأعرب عن ادانه واستنكاره لما فعلته MBC، موضحًا أنه لن يقلل من قيمة العمل الدرامي الرائع، وما ينبغي على مؤسسات الانتاج الفني، العمل على ترجمته ودبلجته للغات أخرى؛ حتى يظل هذا العمل الرائع حيّا.

يشار إلى ان قناة "MBC" قامت بحذف مسلسل "التغريبة" عن "شاهد نت"، فيما استنكر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تلك الخطوة، معتبريها خدمة تصب في صالح الاحتلال الاسرائيلي.

.