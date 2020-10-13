تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس "كورونا" في (إسرائيل)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3107 إصابة بفيروس "كورونا" في (إسرائيل)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن254 حالة تحت أجهزة التنفس، فيما ارتفعت اعداد الوفيات إلى 2032 حالة، بزيادة 16 حالة منذ أمس.

وأشارت إلى أن 826 حالة في مرحلة الخطر.

مستشفى هداسا عين كارم: أنه الطواقم الطبية الإسرائيلية أدخلت 116 مريضا صباح اليوم في مستشفى هداسا عين كارم في جناح

وذكرت القناة، أن 58 منهم في حالة حرجة، و21 منهم يتنفسون عبر أجهزة التنفس.

ويناقش "كابينت الكورونا" في (إسرائيل) ظهر اليوم، المرحلة الأولى من تخفيف الاغلاق، وبما في ذلك إعادة فتح رياض الأطفال وأماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور، والحدائق الوطنية وشواطئ البحر، وفق قناة "كان" العبرية.