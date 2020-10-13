وزيرة الهجرة المصرية تتابع قضية الاعتداء على مواطن مصري في الاردن

أكدت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، اليوم الثلاثاء، أنها "تتابع عن كثب واقعة الاعتداء على مواطن مصري بالمملكة الأردنية الهاشمية".

جاء ذلك خلال اتصال بين مكرم مع سفر مصر في الأردن شريف كامل، إثر تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اعتداء مجموعة من الشبان .

وأوضحت مكرم، أن هناك تعاون وتنسيق مع السلطات والجهات المعنية بالأردن لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.

وجرى على الفور تخصيص محام للدفاع عن حق المواطن المصري في هذه الواقعة، بما يضمن حقه القانوني الكامل، وفق الوزيرة.

وأعربت عن شكرها للسفارة المصرية بالأردن على رد فعلها السريع في التعامل مع الواقعة والإلمام بكل تفاصيلها والتواصل مع المواطن.

وأشار السفير شريف كامل إلى أن "واقعة الاعتداء وقعت في نهاية سبتمبر الماضي نتيجة خلاف سابق بين المواطن المصري وجاره الأردني، وتدخل أشقاء المواطن الأردني في هذا الخلاف.

وأكد كامل أنه تابع الواقعة منذ اليوم الأول، وعلى تواصل مستمر مع المواطن المصري.

وأظهر الفيديو المصور، اعتداء تلك المجموعة على الشاب بالضرب بالسيف والعصي، وسحله في الشارع، دون أن يتدخل أحد من أجل إنقاذه، وتمزيق الجزء الأعلى من ملابسه.