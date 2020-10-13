254 حالة وفاة و4108 إصابة جديدة في ايران بكورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، سيما سادات لاري، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ لغاية الآن 508389 والمتعافين 411840 والمتوفين 29070 شخصًا.

وقالت لاري في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 4108 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 508 الفا و389 حالة لغاية الان بينهم 4570 شخصا في وضع حرج.

كما أعلنت أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 254 حالة وفاة في إيران ووصل عدد المتوفين في ايران 29 الفا و70 شخصا،

واضافت ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ411 الفا و840 شخصا حتى اليوم.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و369 الفا و622 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.