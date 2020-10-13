فتح تنظم وقفة تضامنية مع الأسيرة القرا والأسير الاخرس

نظمت حركة فتح ساحة غزة محافظة خانيونس وقفة تضامنية مع الأسيرة ابتسام القرا المضربة عن الطعام، ومساندةً للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام شرق مدينة خان يونس.

ويخوض الأسير ماهر الأخرس اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 79 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري ومماطلةً إدارة السجون بالاستجابة لمطلبه واستهتاراً بحياته رغم دخوله في مرحلة الخطر الشديد صحياً ويهدده الموت في كل لحظة، وتصميمه على الاستمرار بإضرابه معلناً موقفه إما الحرية وإما الشهادة.

وناشد بشار الدغمة أمين سر حركة فتح بمحافظة خان يونس كل المؤسسات الدولية والحقوقية أن تتخذ وقفة جادة حيال الاجراءات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال ضد الاسرى.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات داعمة للأسير في معركته ورفضاً لسياسة الاحتلال التنكيلية بحق الاسرى في سجون الاحتلال.