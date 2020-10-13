فصائل المقاومة: لن تُفلح الإجراءات الصهيونية بحق الأسرى في كسر إرادتهم والنيل من عزيمتهم

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية خلال اجتماعاً هاماً عقدته اليوم، أنها تتابع باهتمام بالغ قضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، وخاصة الأسرى ماهر الأخرس والاسير جمال ابوالهيجا والاسير حسن سلامة والاسير وائل الجاغوب.

وأعلنت الفصائل نعلن عن دعمها واسنادنا للأسير ماهر الأخرس، الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية ضد البطش والغطرسة الصهيونية منذ 79 يوماً.

وحذرت الاحتلال الصهيوني من التبعات المترتبة على جرائمه بحق الأسرى، ونؤكد أنه المسؤول المباشر عن حياتهم، وعليه تحمل تداعيات ذلك.

ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية الانسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر لحماية الأسرى في سجون الاحتلال والعمل بكل قوة على خروجهم سالمين غانمين.

وأكدت على أن الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده سيبقى هو رأس الحربة في مواجهة المخططات الصهيونية الرامية لتصفية القضية، ورفض مؤامرة التطبيع من بعض الأنظمة العربية.