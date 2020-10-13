لجنة  طوارئ غزة تقرر فتح سوق البسطات في حي الشجاعية

قررت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الثلاثاء، فتح سوق البسطات في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بدءًا من غدٍ الأربعاء.

وأوضحت اللجنة، أنها قررت فتح سوق البسطات وفق الالتزام بكافة وسائل السلامة والوقاية.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ( 73 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 1547 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقد تعافي 37 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4175 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1722 حالة، متعافين 2427 حالة، بالإضافة لوفاة 26 حالة.