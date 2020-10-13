جولييت عواد تستنكر حذف قناة ام بي سي مسلسل التغريبة الفلسطينية

استنكرت الممثلة الأردنية وبطلة مسلسل التغريبة الفلسطينية ما أقدم عليه موقع شاهد نت التابع لشبكة قناة Mbc، التي أقدمت على حذف المسلسل من أرشيفها بشكل فجائي.

وتساءلت عواد في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، موجهة سؤالها لموقع شاهد:" لماذا حذفتم مسلسل التغريبة الفلسطينية؟ وهل كلمة فلسطين بتخوفكم؟ والحق بيخوفكم؟

وحيت الممثلة الأردنية القديرة عواد، كل الجماهير التي استنكرت ما اقدم عليه موقع شاهد، وضغطت عليه لإعادة المسلسل.

وأكدت أن الأردنيين مع القضية الفلسطينية ومع الحق، وإن تخلى الكل عن فلسطين وبقيت جولييت عواد وجميل عواد، سنبقى نردد فلسطين حق ، وفلسطين من المية للمية.

كما أكدت عواد انها مع المقاومة بكافة أشكالها وأنواعها، حتى تحرير فلسطين.

ووجهت سالة لموقع جوجل الذي رفع اسم فلسطين من محركه، قائلة: اسم فلسطين راح يضل غصب عنك وعن الكل.