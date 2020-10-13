صحة رام الله تسجل 4 وفيات و536 إصابة بفيروس "كورونا"  

أعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة سجلت حالتي وفاة في الضفة الغربية (مواطن 72 عاماً من بيت لحم، ومواطنة 78 عاماً من حلحول)، إضافة إلى حالتي وفاة في قطاع غزة (مواطن 25 عاما من غزة، ومواطن 78 عاماً من جباليا)، وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 536 حالة في المحافظات الشمالية (72 الخليل، 43 جنين، 29 طولكرم، 10 قلقيلية، 5 سلفيت، 43 نابلس، 39 بيت لحم، رام الله والبيرة 276، أريحا والأغوار 15، طوباس 4 ) إضافة إلى 77 حالة في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (67)، محافظة نابلس (53)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (31)، جنين (54)، أريحا والأغوار (26)، سلفيت (14)، طوباس (15)، طولكرم (104)، قطاع غزة (73)، ضواحي القدس (17).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (اضغط هنا )، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

إليك ابرز الأماكن التي سجلت فيها الإصابات وحالات الوفيات بكورونا:

الإصابات الجديدة بفيروس كورونا:

• مدينة القدس: لا معطيات جديدة

• المحافظات الشمالية: 443

• المحافظات الجنوبية: 73

حالات التعافي الجديدة من كورونا:

• مدينة القدس: لا معطيات جديدة

• المحافظات الشمالية: 536

• المحافظات الجنوبية: 77

حالات الوفاة الجديدة بـ"كورونا":

• مدينة القدس: لا معطيات جديدة

• المحافظات الشمالية: 2

• المحافظات الجنوبية: 2