شركات الباصات: بين جهود وزارة النقل وصعوبات عملهم في ظل "كورونا"

تعتبر شركات الباصات من أهم وسائل النقل العامة في قطاع غزة حيث تعمل على نقل المواطنين بين القطاع ونقل طلبة الجامعات والأفراح إضافة إلى نقل الموظفين إلى أماكن عملهم، وقد تأثر هذا القطاع بشكل كبير جداً في ظل جائحة كورونا ،حيث توقفت عن العمل منذ أكثر من شهرين خلال الفترة الماضية منذ إغلاق قطاع غزة بشكل كامل منتصف شهر أغسطس الماضي.

وقد أكد أنور أبو علبة رئيس جمعية أصحاب شركات النقل العام الحافلات في قطاع غزة أن شركات الباصات تكبدت خسائر جسيمة في عملها منذ بداية هذا العام و قدمت خطة لدراستها من قبل وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة للعودة للعمل التدريجي للشركات في ظل جائحة كورونا .

وطالب أبو ربيع أبو علبة بضرورة إعفاء أصحاب شركات الباصات من الترخيص والجمارك حيث أنه يوجد في شركته عشرات الموظفين وأضاف أنه تم تحويل عدد كبير من السائقين من نظام العقود إلى نظام العمل اليومي نظراً لتوقف عمل الباصات منذ جائحة كورونا وأشار إلى أن الباصات التي تعمل الآن فقط هي التي تقل موظفي الصحة والمالية فقط .

وحول كيفية عمل الباصات في ظل الجائحة أوضح قائلاً بأن هناك مقترح للوزارة بأن يتم تحميل 25 راكب وفق البروتوكول الصحي المعمول به لدى وزارة الصحة ووزارة المواصلات.

وطالب أبو علبة وزارة النقل والمواصلات بضرورة رفع التسعيرة لتغطية نفقات عمل الباصات في ظل النقص العددي للركاب في ظل جائحة كورونا .

من ناحيته، أكد معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص بأنه يتعذر للمواطنين تحمل تكلفة رفع التسعيرة ولا يمكن للوزارة رفعها الآن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل جائحة كورونا ، وأن الوزارة تدرس خيارات أخرى من أجل التخفيف عن هذه الشريحة ودعمها بما يضمن استمرار عملها في ظل الجائحة .

وبين، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة طريقة عمل الباصات وعودة العمل لها في القطاع وسيعقد اجتماع للجنة غدا لدراسة كافة الخطط لعملها وتقديم التسهيلات لها ، كما أن الوزارة منذ بداية جائحة كورونا قامت بإعفاء شركات الباصات من رسوم الترخيص لمدة 6 شهور من تاريخ 30/6/ 2020 وحتى 31/12/2020م من نفس العام وذلك للتخفيف عن شركات الباصات في ظل جائحة كورونا كما تم تقديم كشف لصرف مساعدة لهم من المنحة الأميرية لمتضرري كورنا الشهر الماضي .

من جانبه أكد السائق أكرم العايدي بأنه يقوم بنقل الموظفين من الجنوب إلى الشمال وفق اجراءات الوقاية والسلامة ، وارتداء الكمامة والتباعد بين الموظفين داخل الباص ، إضافة إلى تعقيم الباص بشكل يومي.

وأشار إلى أن حمولة الباص هي النصف في هذه المرحلة وهو يقوم بنقل موظفي وزارة المالية والمواصلات .