مفوض "الأونروا": الناس يلجأون للقمامة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في غزة

قال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين أن سكان قطاع غزة، يبحثون بين القمامة للعثور على الطعام في إشارة إلى تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع وتسجيل مستويات غير مسبوقة من الفقر في صفوف السكان.

وتحدث لازاريني عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء لبنان وسوريا والأردن وغزة وأماكن أخرى، بسبب وباء كورونا، مؤكداً أن "هناك يأس وإحباط".

وقال لازاريني في لقاء صحفي: "في غزة، الناس يلجأون إلى القمامة"، مستندا إلى تقارير موظفي الأونروا في القطاع، مؤكدا أن "المزيد من الناس يناضلون لتوفير وجبة أو وجبتين في اليوم لأسرهم".

وفيليب لازاريني خبير في مجال المساعدة الإنسانية والتنسيق الدولي في مناطق النزاع ومناطق ما بعد النزاع، وتمّ تعيينه مفوضا عاما للأونروا في آذار/مارس، في وقت تشهد فيه الوكالة أزمة عميقة.

وتعاني وكالة الأونروا من مشاكل مالية منذ انهيار العلاقات مع أكبر مانح سابق لها، الولايات المتحدة، التي اشترطت عودة المساعدات بموافقة الفلسطينيين على استئناف محادثات السلام مع إسرائيل، إضافة إلى خطر انتشار فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والتي تضم نحو 5.6 مليون فلسطيني تدعمهم الأونروا. في غضون ذلك، يلوح في الأفق مسألة الضم المحتمل لإسرائيل للضفة الغربية، ما يهدد بخنق عمل الأونروا هناك.