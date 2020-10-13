نشطاء يعتصمون بمقر الصليب الأحمر تضامناً مع الأسير الأخرس

اعتصم نشطاء ومتضامنون اليوم الثلاثاء 13/10/2020، بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، للمطالبة بالضغط من أجل إطلاق سراح الأسير ماهر الأخرس.

وكانت اللجنة الشعبية لنصرة الأسير ماهر الأخرس، أعلنت بدء الاعتصام المفتوح أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ حياة المعتقل الإداري الأخرس.

وذكرت اللجنة الشعبية أن الاعتصام سيبدأ من الساعة العاشرة صباح اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، داعيةً النشطاء والمتضامنين ووسائل الاعلام للمشاركة في هذا الاعتصام المفتوح.

من ناحيته، أوضح المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى محمد الشقاقي، أن فعاليات الحراك الشعبي باتت أكثر قوة مع وصول الوضع الصحي للأسير الأخرس إلى مرحلة الخطورة الشديدة.

وقال متحدثاً في تصريح لإذاعة القدس عن الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بغزة: "نحن امام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة للاعتصام والتضامن مع الأسير الأخرس، بعد تخاذل وتقصير كافة المؤسسات الدولية والحقوقية معه."

وأكد، أن الأسير الأخرس فضح تقصير وتخاذل كافة المؤسسات الدولية والحقوقية التي كانت تتغنى بحرية الأسرى وحقوق الانسان.

وأضاف:"نحن في مؤسسة مهجة القدس جلسنا أكثر من مرة مع رئيس اللجنة الفرعية للصليب الأحمر بغزة وأطلعناه على الوضع الصحي للأسير الأخرس، وفي كل مرة يقول لنا إن القرار النهائي بيد الاحتلال، لذلك نحن نضع الصليب الأحمر أمام مسؤولياته لإنهاء معاناة الأسير ماهر الأخرس."

وتابع:" وفقاً للقانون الدولي والإنساني هناك أعمال منوطة باللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنهاء معاناة الأسير الأخرس."

ولفت إلى أن الحالة الصحية لماهر صعبة جداً فهو لا يقدر على الحركة ولا الكلام وبات يفقد السمع والبصر، ويعاني من ضعف في التركيز، وبالتأكيد سيعاني من مضاعفات بعد وقف إضرابه عن الطعام.

























