قريباً: وفد أميركي "إسرائيلي" في البحرين

يتوجه وفد "إسرائيلي" أميركي مشترك إلى العاصمة البحرينية المنامة، الأحد المقبل، للبدء في صياغة بنود اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل، في حين سيعود الفود الأميركي لاحقا إلى تل أبيب ومعه وفد إماراتي.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي أن الزيارة تأتي بطلب من المنامة التي تريد أن تخضع علاقاتها مع إسرائيل لشروط مماثلة لما تضمنه اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

ويرأس الوفد الإسرائيلي وكيل وزارة الخارجية، والقائم بأعمال مكتب رئيس الوزراء. أما الوفد الأميركي فسيرأسه وزير الخزانة ستيف منوشين، ومبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط أفي بركوفيتش.

وينطلقُ الوفد المشترك في رحلة جوية مباشرة من تل آبيب إلى البحرين عبر الأجواء السعودية، ومن المفترض أن تستغرق الزيارة 24 ساعة.

وسيعود الوفد الإسرائيلي بعد الزيارة إلى تل أبيب، أما الوفد الأميركي فيتوجه إلى أبو ظبي لاصطحاب وفدٍ إماراتي إلى إسرائيل يرأسه وزيرا الاقتصاد والمالية الإماراتيان، وذلك لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، وتوقيع 18 اتفاقا للتعاون.

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا يوم 15 من الشهر الماضي اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.