الشيخ عزام يهاتف زوجة الأسير ماهر الأخرس ويشيد بصموده وعزيمته

أجرى الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اتصالا هاتفيا مع زوجة الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال ماهر الأخرس، من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين.

ووجه الشيخ عزام خلال الاتصال الهاتفي، التحية للأسير الأخرس الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية منذ 79 يوما للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري، مؤكدا الوقوف إلى جانبه ومساندته حتى ينال حريته.

وأشاد عزام بالمتضامنين مع المعتقل الأخرس والمساندين له، مشددا على استمرار الدعم الشعبي له في كل مكان .

وجدد وقوف حركة الجهاد الاسلامي والفصائل الفلسطينية كافة إلى جانب الأسرى، ومواصلة العمل على تحريرهم.

من جهتها أكدت (أم إسلام)،زوجة المعتقل ماهر الأخرس، أن زوجها يتمتع بروح معنوية عالية وأنه مصمم على انتزاع حريته.