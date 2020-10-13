الصحة: طُعم الانفلونزا متوفرة الأيام المقبلة و(150شيكلاً) تسعيرة فحص كورونا

أكد أسامة النجار، مدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13/10/2020، أن الأيام المقبلة ستشهد توافر طعم الانفلونزا لتصبح في متناول الجميع للتخفيف من حدة الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.

وتوقع النجار في تصريحٍ لإذاعة صوت فلسطين، أن تشهد الأيام المقبلة، ارتفاعاً في عدد الإصابات بالانفلونزا الموسمية، التي قد تضعف المناعة لدى الشخص المصاب وتعزز إصابته بفايروس كورونا، مشيرا إلى أن أعراض الفايروسين تختلف بنسبة قليلة.

وفيما يتعلق بفحص كورونا في المختبرات الخاصة أعلن أن وزارة الصحة وضعت تعليمات فنية وصحية لإجراء الفحص وبتسعيرة موحدة وقيمتها 150 شيكلاً.

وشدد النجار، على أن الوقاية من فيروس كورونا هي مسؤولية فردية وجماعية، مشيرا إلى أن قدرة القطاع الصحي على استيعاب عدد كبير من المصابين محدودة، وهناك خشية من عدم القدرة على استيعاب المرضى إذا اجتمعت إصابات كورونا والانفلونزا.