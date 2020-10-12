ام بي سي تحذف مسلسل "التغريبة الفلسطينية" عن موقعها

أقدمت قناة أم بي سي السعودية بحذف مسلسل التغريبة الفلسطينية عن موقعها "شاهد نت"، بشكل مفاجئ.

التَّغريبةُ الفِلسطينية مسلسل دراما تاريخي باللغة العربية واللهجة الفلسطينية، يُعدُّ واحداً مِن أشهرِ ما أنتجتهُ الدراما العربية في تُسلّيط الضّوء على القضية الفلسطينية حسب العديد من النقّاد؛ نال المسلسل العديد من الجوائز مِن عدة دول عربية مختلفة، أنتجته شركة سوريا الدولية للإنتاج الفني، وجرى تصويره بالكامل في سوريا.

يأتي هذا الإجراء من القناة السعودية، عقب هجوم المسؤول السعودي السابق بندر بن سلطان على النضال الفلسطيني، في خطوة تمهيدية لتهيئة الرأي العام السعودي لتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني، كما فعلت الإمارات والبحرين.