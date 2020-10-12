الاتحاد الاسلامي ينظم وقفة تضامنية مع الاسير الاخرس بمدينة غزة

نظم الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية الإطار النقابي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الاثنين، وقفة دعم وإسناد مع الأسير المضرب عن الطعام ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي لليوم الـ (78) على التوالي، وذلك في جميع محافظات قطاع غزة بمشاركة لفيف من النقابيين والنقابيات بالإضافة إلى حقوقيين ومختصين بحقوق الانسان.

ودعا الاتحاد خلال وقفته لتفعيل دور لجنة القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، في مواجهة المحتل التي أقرها الأمناء العامون في الاجتماع الأخير في بيروت.

كما دعا السلطة الفلسطينية لتفعيل قضايا الملاحقة لقادة الاحتلال المجرمين في المحاكم الدولة سيما بعد الانضمام للاتفاقيات الدولية التي تتضمن هذه البنود.

وطالب الاتحاد في بيان له المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية القيام بدورها القانوني في الدفاع عن الاسير ماهر الأخرس وكل الاسرى وانصافهم أمام الظلم الذي يتعرضون له بفعل الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الاتحاد في بيانه:" في الوقت الذي يقف فيه العالم صامتاً أمام جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني لا يحرك ساكناً ، وفي ظل الجريمة المشهودة بحق الاسير المضرب عن الطعام البطل ماهر الأخرس ، وامام حالة الخنوع والتطبيع التي تعيشها بعض الانظمة العربية ، نقف اليوم نمارس دورنا الذي لم يتوقف تجاه الأسير ماهر الأخرس وكل الأسرى في سجون الاحتلال ، مساندين لهم في معركة الحرية التي يخوضونها بكل عز وكرامة وشرف وتضحية ".

وتابع البيان لنكمل المسيرة التي خطها أبناؤنا والذين واكبوا معركة الكرامة التي خاضها الأسير البطل ماهر الأخرس منذ اليوم الأول من اضرابه عن الطعام، ولنجسد في الاتحاد الاسلامي اسنادنا ودعمنا للأسير البطل ولكل الأسرى البواسل، ولنؤكد أن أسرانا الأبطال لم يغيبوا عنا يوماً، ولن نتركهم وحدهم، وسنكون السند والداعم لهم في معركة الحرية المقدسة.

كما وجه دعوة للمؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية والصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتصعيد حراكهم الإعلامي للوقوف إلى جانب الأسير ماهر الأخرس، ونشيد بالدور الذي تلعبه وسائل الاعلام التي لم تتوقف للحظة واحدة في مساندة الاسير الاخرس.

وطالب المقاومة الفلسطينية بمواصلة موقفها الداعم للأسرى الأبطال، ونشيد بموقف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة الذي وجه رسائل القوة للعدو الاسرائيلي، وأكد على موقف الجهاد الداعم للأسير البطل ماهر الاخرس.

واشاذ الاتحاد بالدور النقابي الذي بدأه النقابيون في حراكهم المساند للأسير ماهر الأخرس ونطالب بتعزيز هذا الدور ومواصلة الدعم والتحشيد والنصرة للأسير البطل حتى نيل حريته.

وتوجه الاتحاد بالتحية إلى الأسير ماهر الأخرس ولأمعائه الخاوية ولعائلته الصابرة، وكل من سانده ويقف إلى جانبه، مؤكدا على موقفه الداعم له في معركته الخالدة

















