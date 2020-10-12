المتحدث باسم الداخلية: يتم اتخاذ اجراءات التخفيف وفق دراسة و ترتيبات خاصة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم أن إجراءات التخفيف المتخذة مؤخراً جاءت بعد فترة من الإغلاق الطويل والإجراءات المشددة.

و أوضح البزم في تصريح له مساء اليوم الاثنين بأن الوزارة لا نستطيع الاستمرار في التشديد إلى ما لا نهاية، ويتم التخفيف وفق دراسة وترتيبات خاصة.

و أضاف: "إن هدف الإجراءات المشددة كان كسر تفشي المرض، وبعد أن هدأت موجة الإصابات شرعنا بالتخفيف تدريجياً وصولاً إلى حالة من تشغيل معظم القطاعات؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين".

و تابع الناطق باسم وزارة الداخلية يقول: "لا زلنا نعيش في مرحلة خطرة، والإصابات لا زالت تسجل بشكل يومي بالعشرات، ويبقى هذا مؤشر خطر ولكن نوازن بين خيارين صعبين: مواجهة الفيروس، واستمرار مظاهر الحياة وتلبية احتياجات المواطنين".

و تابع قائلاً: "لم نعد بعد للحياة الطبيعية ولا زالت هناك كثير من مظاهر الحياة معطلة، ولن نتمكن من العودة بشكل كامل طالما لا نجد التزاماً من المواطنين، و أن إجراءات التخفيف لا تعني أننا تجاوزنا مرحلة الخطر التي ما زالت قائمة، ويجب أن تتحول إجراءات الوقاية والسلامة إلى سلوك يومي لدى المواطنين ولفترة طويلة."

و لفت البزم الى ان الشرطة والمباحث العامة تتابع بشكل يومي التزام المواطنين والمنشآت بإجراءات الوقاية والسلامة، ولكن لا بد أن تكون هناك مسؤولية فردية ومجتمعية لدى الجميع، مؤكداً بأن هناك إجراءات قانونية تُتخذ بحق المخالفين لقرار حظر التجوال، ولإجراءات الوقاية والسلامة في المرافق التي تم تشغيلها، وتم إحالة العديد من المواطنين إلى النيابة العامة.

و قال البزم إن معركتنا مع الوباء طويلة، ونحن مقبلون على فصل الشتاء، ما يتطلب مزيداً من الحرص على اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية من الجميع.

و استدرك قائلاً: "نسعى لإيجاد ثقافة مجتمعية بارتداء الكمامة واتخاذ إجراءات السلامة، وندعو وسائل الإعلام لتكثيف جهودها التوعوية في هذا الإطار".

البزم أكد في سياق حديثه الى أن قرار حظر التجوال في ساعات المساء لا يزال سارياً، حيث يتمكّن المواطنون من تلبية احتياجاتهم الضرورية خلال ساعات النهار، أما ساعات الليل فتكثر فيها التجمعات غير الضرورية.

و شدد على أن سيناريو إعادة الإغلاق الكامل ما زال مطروحاً في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير، ولدينا شواهد من الدول المحيطة التي عادت للتشديد، وهذا الحال سيستمر في ظل عدم توفر لقاح للفيروس.

و فيما يتعلق بمعبر رفح، اوضح البزم ان المعبر يعمل جزئياً منذ مارس الماضي وهذا أمر صعب على المواطنين الذين لديهم حاجات للسفر، مؤكداً أنه يتم التواصل مع الجانب المصري لإيجاد صيغة لفتح المعبر بشكل دائم وفق إجراءات السلامة والوقاية، والنقاش لا يزال قائماً.

و قال إن هناك أكثر من 4 آلاف حالة بحاجة ماسة للسفر مُسجّلة لدى هيئة المعابر، إلى جانب الكثير من العالقين الذين يريدون العودة لغزة.