مجلس الوزراء يحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسير الأخرس

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، وضع الإطار الناظم لوقف التعديات على الأراضي الزراعية، وتشكيل لجنة لوضع ودراسة الحلول القانونية والتنفيذية بما يحافظ على جودة ووفرة الأراضي الزراعية ويعزز صمود المواطنين في كافة المناطق الجغرافية. والعمل بأولويات إنشاء المباني وفق الاحتياجات الضرورية لرفع فعالية استخدام المال العام وتحسين واقع الإدارة الحكومية.

ووافق المجلس خلال جلسته، على اعتماد "المختبرات الطبية الخاصة" لفحص كورونا وفق المعايير العالمية للمختبرات والشروط الرقابية والتراخيص والاعتماد من وزارة الصحة. وصادق على شراء الخدمات الخاصة بالطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم لتسهيل دراستهم وتحسين تحصيلهم التعليمي.

وأحال المجلس عددا من القوانين والأنظمة لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات عليها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسة مقبلة.

وصادق على أذونات الشراء لعدد من الأراضي والشقق لغير حاملي الهوية الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أدان في مستهل الجلسة، اقتحام قوات الاحتلال أمس مخيم الأمعري والبيرة وكفر قدوم وقرية تل ومناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إيقاعها عشرات الإصابات بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب اشتية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

وحمّل اشتية الاحتلال كامل المسؤولية عن صحة الأسير ماهر الأخرس، الذي يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم الـ78 رفضاً لاعتقاله الإداري، مطالباً بالإفراج الفوري عنه.

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف الإجراء العقابي غير القانوني المتمثل بالاعتقال الإداري الذي يرزح تحته أكثر من 350 أسيراً إلى جانب الأسير الأخرس.

وهنأ اشتية الشعب الفلسطيني لمناسبة بدء موسم قطاف الزيتون الذي افتتحه أمس، آملاً أن يكون موسم خير، موجهاً التحية للمزارعين الثابتين الصامدين على أرضهم في وجه اعتداءات المستوطنين المتواصلة في هذا الموسم، داعياً الشباب إلى "استعادة روح التطوع ومساعدة العائلات في قطاف الزيتون، خاصة من كانت أراضيهم في مناطق تماس مع المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضينا بشكل غير قانوني وغير شرعي".

وفيما يتعلق بالوضع الصحي قال رئيس الوزراء: إن معدلات الإصابة بكورونا ثابتة، لكنها ما زالت مرتفعة، وبدأنا نلمس التزاماً أكثر جدية بالإجراءات الصحية، ونجهز أنفسنا للأشهر المقبلة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمنياته بالشفاء لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ولعضو اللجنة التنفيذية حنان عشرواي، ولجميع المصابين. داعيا المواطنين لتوخي الحيطة والحذر من مخاطر انتشار الوباء مشيرا إلى "أن الفيروس بدأ على حدود الوطن والان على مداخل بيوتكم، فأرجو توخي الحيطة والحذر".