زوجة الاسير الاخرس تنتقد دور الصليب الاحمر في قضية اضراب زوجها و الاخير يرد

وجهت زوجة الاسير ماهر الاخرس، مساء اليوم الاثنين انتقاداً للجنة الدولية للصليب الاحمر، داعية اياها لان تقوم بدورها في الغط على الاحتلال لإنهاء معاناته.

و لفتت تغريد الاخرس الى أن زوجها وصل الى مرحلة صحية خطيرة، حيث أنه يعاني من الام متعددة في كافة انحاء الجسم و صعوبة في التكلم او الحراك او اسناد نفسه، و يدخل في نوبات غيبوبة متكررة.

و أكدت زوجة الاسير بأنها منذ اليوم الاول لإضراب زوجها توجهت الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر، التي بدورها ابلغتها بانها لا تستطيع التدخل الا بعد اليوم الـ 14 للإضراب، و تم التواصل معهم عدة مرات و حتى الآن لم يصلنا أي جديد من طرفهم، داعية اللجنة بأن تصدر تقريراً طبياً حول حالة الأسير و تقديمه للجهات الدولية من اجل الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه.

و اكدت بأن تعنت الاحتلال في رفض الافراج عن الاسير ماهر رغم علمه بوضعه الصحي الخطير هو استخفاف بحياته و المه بعد كل هذه الايام من الاضراب، و هو بالتالي سياسة الاعدام البطيء التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

و شددت على أن زوجها مستمر في اضرابه عن الطعام امام تعنت الاحتلال، و لن يقبل الا بالإفراج الفوري عنه، و لا يوجد لديه خيار الا خيار الانتصار إما الحرية أو الشهادة.

من جهتها أفادت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر، سهير زقوت بأن اللجنة بدأت بزيارة الأسير ماهر الاخرس، المضرب عن الطعام منذ 78 يوماً، و ذلك من الايام الاولى للإضراب، و بشكل منتظم.

و اشارت زقوت في تعقيب لها على دور اللجنة الدولية في التدخل لإنهاء معاناة الاسير الاخرس الى أن اللجنة تقوم بتنظيم زيارات منظمة له للتأكد من أنه يخوض الاضراب عن الطعام بإرادته، و لم يجبر ع انهاء الاضراب او الاستمرار فيه، بالإضافة الى التأكد من أنه يتلقى الرعاية الطبية بشكل كافٍ ام لا.

و لفتت الناطقة باسم الصليب الى أن اللجنة تقوم بتنظيم زيارات مستمرة للاسرى في سجون الاحتلال، و من بينهم الاسير ماهر الاخرس حيث زار طبيب اللجنة الاسير الاخرس في الخامس من الشهر الجاري.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عاماً) من جنين شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 تموز/ يوليو 2020، وهو متزوج وأب لستة أبناء وأسير سابق قضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان الاحتلال أصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور.