القوى الفلسطينية تدعو "الجماهير العربية" لمناهضة التطبيع

طالبت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، "الجماهير العربية"، إلى رفض "التطبيع" مع "إسرائيل".

جاء ذلك في بيان، للقوى الوطنية والإسلامية، بعد اجتماع عقدته قيادة القوى، بمدينة رام الله في الضفة الغربية، الاثنين، وبحثت فيه "آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي".

وقالت القوى في البيان، إن التطبيع العربي "يشكل خيانة للقضية الفلسطينية وقضايا الأمة"، مؤكدة "أهمية بقاء وقوف جماهير أمتنا العربية إلى جانب القضية المركزية القضية الفلسطينية ورفض سياسة التطبيع الرسمي العربي".

وكانت "إسرائيل" قد وقعت مع الإمارات والبحرين، اتفاقيتي لتطبيع العلاقات في واشنطن يوم 15 من الشهر الماضي.

ورفضت القوى "الاتهامات الباطلة التي توجّه إلى الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله ورموزه"، في إشارة للتصريحات التي أطلقها الأمير السعودي، بندر بن سلطان مؤخرا.

وشنّ بن سلطان آل سعود، الأسبوع الماضي، هجوما على القيادة والفصائل الفلسطينية واتهاما بالفشل وتغليب مصالحها على مصالح الشعب الفلسطيني.