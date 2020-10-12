تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لسجن ايشل والاسرى يستنفرون

اقتحمت "وحدة المتسادا" التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الاثنين، سجن ايشل واعتدت على الاسرى بشكل همجي من بينهم اسير مريض بالقلب.

وقال مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري: "إن توترًا شديدًا يسود في سجن ايشل عقب اقتحام وحدة المتسادا لقسم 10 بشكل همجي ودون أدنى مراعاة لوجود مرضى وكبار في السن، مؤكدًا أن هذا الامر لا يمكن السكوت عليه.

وأضاف: "عودة وحدة المتسادا لاقتحام أقسام وغرف الأسرى بهذه الطريقة الهمجية ينذر بانفجار وشيك داخل السجون، لا سيما بعد استخدام البنادق في اقتحام سجن ايشل مما يشكل تهديدا حقيقيا وخطرا كبيرا على حياة الأسرى.

وأشار إلى أن ما فعلته قوات المتسادا في ايشل من تكبيل الأسرى إلى الخلف ووضعهم على الأرض يشكل إهانة كبيرة تتجاوز كافة الخطوط الحمراء في التفاهمات مع الأسرى.

ولفت إلى أن نقل ممثل قسم 10 في سجن إيشل إلى الزنازين يغلق الباب أمام الحوار مع الأسرى ويبقي كافة الخيارات الأخرى حاضرة وبقوة.

ونقل الفاخوري على لسان الأسرى: "على إدارة سجون الاحتلال أن تقرأ التاريخ جيدا ولتستعد لما هو آت إن أبقت على الحالة السائدة على ما هي عليه في سجن إيشل".