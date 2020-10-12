القدرة: نسبة التعافي 60% ومن المبكر الحديث عن التعايش

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، أن معدل التعافي من اصابات فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت بشكل ملحوظ حيث وصلت نسبة التعافي إلى 60% من المصابين بالفيروس القاتل.

وأوضح القدرة في تصريحات صحفية مساء الاثنين أنه رغم النقص الكبير في المستلزمات الطبية في وزارة الصحة إلا أن الوزارة تسير وفق خطة مدروسة ومتأنية للتعامل مع انتشار الوباء في قطاع غزة، مؤكدًا أن الوزارة لا زالت قادرة على استيعاب حجم الاصابات.

وفيما يتعلق بحالة التعايش مع الفيروس، قال القدرة: من المبكر الحديث عن التعايش مع فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن هناك عوامل لو تحققت ستعطي اشارة لفتح سبل الحياة أو تشديدها.

ولفت إلى أن هناك 3 عوامل مهمة نقوم بدراستها وتقيمها بشكل متواصل وهي:

أولًا: تطورات الحالة الوبائية وعلى ضوئها يتم التخفيف أو التشديد

ثانيًا: مدى تحمل المنظومة الصحية لحجم الاصابات

ثالثًا: توعية الجمهور وهي من أهم العوامل التي ستساهم في تحديد الاجراءات المتخذة.

وأشار لو تحقق هذا المثلث والتزم الجميع فإننا ذاهبون إلى التعايش التدريجي بينما اذا لا سمح الله زاد عدد الاصابات ولم تتمكن المنظومة الصحية من تحمل حجم الاصابات فإننا مقبلون على التشديد.