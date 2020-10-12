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الشيخ عدنان: ماهر الاخرس يطعمنا كرامة وهو يريد الحرية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:37 - 12 أكتوبر 2020
الشيخ عدنان الشيخ عدنان
تقارير
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قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان: "إن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ78 على التوالي يطعمنا كرامة وهو يريد الحرية من سجون الاحتلال وزوال الاحتلال عن أرض فلسطين".

وأضاف الشيخ عدنان في تصريحات صحفية: "الأسير الأخرس لا ينتظر موقفاً دولياً وهو ليس صاحب موقف رمادي.

وأكد أن كافة الأسرى المحررين طالبو الصليب الأحمر مرارًا وتكرارًا باصدار بيان دولي أو اجتماع مع السفراء واطلاعاهم على الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس لكن الصليب الأحمر لم يستجيب ولم ينفذ ما طالبناه به.

وشدد الشيخ عدنان، على أن الاعتصام في مقر الصليب الأحمر مستمر ليلاً ونهارا ولن يحول أحد بيننا وبين نصرة أخينا ماهر.

 

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