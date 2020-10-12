الاحتلال يمدد اعتقال الصحفي طارق أبو زيد من سكان مدينة نابلس

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، للمرة الثانية اعتقال الصحفي طارق أبو زيد من مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة؛ حتى يوم الأحد المقبل.

والأحد من الأسبوع الماضي، مددت ايضًا محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم"، اعتقال أبو زيد، لـ 9 أيام.

يشار إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي أبو زيد، بداية شهر اكتوبر، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة نابلس، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية الخاصة به.

ونقلت مخابرات الاحتلال الصحفي للتحقيق في مركز تحقيق "بتاح تكفا"، بعد اعتقاله مباشرة.

ويحاول الاحتلال من هذه الاعتقالات التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين لاخماد صوتهم وشطب الحقيقة التي ينقلونها إلى احرار العالم، التي تفضح جرائم الاحتلال.