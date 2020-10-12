ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

قريبًا وفد اسرائيلي للبحرين برفقة وفد أمريكي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:54 - 12 أكتوبر 2020
ملك البحرين ملك البحرين
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

كشف موقع صحيفة "يديعوت احرينوت" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن زيارة وفد اسرائيلي لمملكة البحرين يوم الأحد المقبل برفقة وفد أمريكي.

وأوضحت "يديعوت"، أن الزيارة ستقتصر على اجراء محادثات بين "إسرائيل" ومملكة البحرين حول التعاون بينهما في مجالات مختلفة أهمها الامن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد "الإسرائيلي" سيعود إلى "تل أبيب" برفقة وفد من البحرين بهدف الترويج لـ 18 اتفاقية تعاون بين البلدين.

يُشار إلى أن مملكة البحرين وقعت على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" قبل اسابيع عدة إلى جانب دولة الامارات العربية المتحدة وتم التوقيع في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات