قريبًا وفد اسرائيلي للبحرين برفقة وفد أمريكي

كشف موقع صحيفة "يديعوت احرينوت" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن زيارة وفد اسرائيلي لمملكة البحرين يوم الأحد المقبل برفقة وفد أمريكي.

وأوضحت "يديعوت"، أن الزيارة ستقتصر على اجراء محادثات بين "إسرائيل" ومملكة البحرين حول التعاون بينهما في مجالات مختلفة أهمها الامن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد "الإسرائيلي" سيعود إلى "تل أبيب" برفقة وفد من البحرين بهدف الترويج لـ 18 اتفاقية تعاون بين البلدين.

يُشار إلى أن مملكة البحرين وقعت على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" قبل اسابيع عدة إلى جانب دولة الامارات العربية المتحدة وتم التوقيع في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.