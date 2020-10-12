إغلاق مدينة جنين بسبب ارتفاع إصابات "كورونا"

أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب في الضفة المحتلة، اليوم الاثنين، إغلاق مدينة جنين ومخيمها مدة 5 أيام بدءًا من فجر يوم غدٍ الثلاثاء حتى صباح يوم الاحد المقبل، عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة إلى 177 حالة.

وأوضح الرجوب، أن الاغلاق يشمل الإغلاق كافة المؤسسات والمرافق والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة وتشمل المحلات التجارية والبنوك والمدارس وحركة المواصلات، باستثناء الصيدليات والمخابز.

وبيّن انه بالنسية لمحلات السوبر ماكت والمواد الغذائية تفتح خلال فترة الإغلاق بواقع ثلاث ساعات يوميا (من الحادية عشر صباحا وحتى الثانية ظهرا ).

وذكر المحافظ الرجوب، أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتطبيق مقتضيات هذا القرار.

وشدّد على ضرورة التزام المواطنين التام بما ورد بالقرار لما فيه خير وسلامة أبناء شعبنا في محافظة جنين.

أعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة (مواطنة 82 عاماً من برقين بمحافظة جنين، مواطنة 53 عاماً من طولكرم، مواطن 68 عاماً من بني نعيم بمحافظة الخليل، مواطنة 73 عاماً من نابلس، مواطن 70 عاماً من رجيب بمحافظة نابلس، مواطنة 72 عاماً من بيت لحم)، إضافة إلى 4 حالات وفاة في شعفاط وبيت حنينا وصور باهر والبلدة القديمة بمدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 286 حالة في المحافظات الشمالية (76 الخليل، 49 جنين، 52 طولكرم، 9 قلقيلية، 7 سلفيت، 74 نابلس، 19 بيت لحم)، 26 مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (54)، محافظة نابلس (21)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (35)، جنين (53)، أريحا والأغوار (25)، سلفيت (6)، طوباس (15)، قطاع غزة (118)، ضواحي القدس (13)، مدينة القدس (10).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 38 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.