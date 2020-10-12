تسجيل 4206 اصابات جديدة بفيروس كورونا في ايران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ لغاية الان 504281 والمتعافين 409121 والمتوفين 28816 شخصا.

وأفادت لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 4206 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى504 الفا و281 حالة لغاية الان بينهم 4533 شخصا في وضع حرج.

كما أعلنت أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 272 حالة وفاة في إيران ووصل عدد المتوفين في ايران 28 الفا و816 شخصا،

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ409 الفا و121 شخصا حتى اليوم.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و340 الفا و831 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا "کوفید_19" في انحاء البلاد حتى الان.