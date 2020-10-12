مئات المستوطنين "الإسرائيليين" اقتحموا المسجد الأقصى خلال اسبوع

اقتحم اليوم الاثنين، عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم منع قوات الاحتلال المسلمين من الصلاة في الاقصى بحجة الاغلاق الشامل.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن 22 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى في الفترة الصباحية للاقتحامات اليومية، وأدوا طقوسا تلمودية علنية استفزازية في باحات المسجد وعلى أبوابه، خلال جولاتها من باب المغاربة حتى باب السلسلة.

تتزامن اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى، مع اعلان حكومة الاحتلال الاغلاق الشامل في مدينة القدس، وبه تمنع المسلمين من دخول المسجد.

واقتحم 373 مستوطنا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي وفي فترة ما يسمى ب"عيد العرش" اليهودي، وفق مؤسسة "منبر الأقصى" الدولية.

وباعتراف منظمات "جبل الهيكل"، فإن عشرات اليهود الذين يسكنون على بعد مئات الأميال، اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الإغلاق.

وأشار نشطاء مقدسيون إلى أن سياسات الاحتلال العنصرية بحق المقدسيين والمصليين، هي جزء من مخططات تفريغ المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وجددت "جماعات الهيكل" المزعوم المتطرفة، دعواتها لتوسيع دائرة الاقتحامات للمسجد الاقصى خلال ما يسمى بعيد "العرش " و"فرحة التوراة".

وطالبت جماعات الهيكل قوات الاحتلال تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس.

ولفتت "جماعات الهيكل" المزعوم إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.

وأكدت وفق بيان لها "أن اقتحامات الأقصى سيجري تفعيلها والترويج لها بطريقة وصفتها ب"مشوقة " وجذابة".

وتشهد مدينة القدس المحتلة إغلاقاً شاملاً بدأ منذ عدة أيام ويستمر لأسابيع بسبب الأعياد اليهودية وتفشي وباء كورونا، مقابل تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.