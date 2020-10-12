أبو الريش يوضح اعتماد وزارة الصحة في تشديد الإجراءات المتعلقة بـ"كورونا"

أكد وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش، اليوم الاثنين، أن تشديد الإجراءات المتعلقة بفيروس (كوفيد 19) وتخفيفها تعتمد بالأساس على قدرات المنظومة الصحية بغزة، ومؤشرات انتشار الوباء في القطاع.

وقال أبو الريش: إن" الوزارة وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية الأخرى تقدر جيدًا أهمية إجراءات التخفيف، ولديها توجه في إعطاء قدر كبير من الحركة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن الوزارة تضع في الحسبان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على تسطيح منحنى تفشي فيروس كورونا في محافظات القطاع.

وثمن أبو الريش، جهود كافة الكوادر الصحية على جهودها المستمرة في مواجهتها لتثبيط انتشار الفيروس كل في مجاله، مشيرًا إلى أن كوادر وزارته تحلت بأعلى قدر من درجات المسؤولية والالتزام في مواجهة انتشاره.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم، وفاة مواطنين وإصابة ( 118 ) آخرين بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 1525 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وقد سجلت ( 118 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما سجلت تعافي 40 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، وتسجيل 2 حالة وفاة في مستشفى غزة الاوروبي.

وأفادت أن الوفيات هي المواطن علاء عبد الكريم السحبانى 26 عام من سكان غزة وهو مريض قلب ويعاني من مشاكل في الكلى والرئتين، والمواطن عبد الحليم محمد ابو حسين 78 عام من سكان جباليا وهو مريض سرطان.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4102 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1686 حالة، متعافين 2390 حالة، وفيات 26.