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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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منعهم الاحتلال من الدخول الوطن

الخارجية تعلن فتح باب التسجيل لزوجات وأزواج الفلسطينيين في الخارج

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:43 - 12 أكتوبر 2020
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تقارير
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل لزوجات وازواج الفلسطينيين الذين منعتهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي من دخول البلاد للالتحاق بأزواجهم او زوجاتهم.

وأوضح فريق العمل في الوزارة، أن الوزارة فتحت باب التسجيل لهؤلاء أيضًا لمن لا يحملون الهوية الفلسطينية ويحملون جنسية أخرى.

وأكدت الوزارة، أن باب التسجيل فتح اليوم الساعة 12 ظهرًا على أن يغلق يوم الخميس المقبل ذات الساعة.

رابط التسجيل (اضغط هنا ).

ودعت زوجة كل  فلسطيني، إلى تعبئة كامل بياناتها المطلوبة وفقا للرابط، وتعبئة البيانات المطلوبة لزوجها.

وأشارت إلى أن ذلك  ينطبق على أزواج الفلسطينيات الذين حرمتهم سلطات الاحتلال من دخول البلاد، مؤكدة أن الهدف من هذا التسجيل هو لحصر الاعداد والحالات فقط.

 

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