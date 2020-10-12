الزعانين: حياة الأسير الاخرس باتت في خطر والقضاء "الإسرائيلي" مشارك في قتله

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين، اليوم الاثنين، أن حياة ماهر الأخرس باتت في خطر حقيقي وتزداد سوءً في كل لحظة، وهناك خطورة حقيقية على توقف بعض أعضاء جسده.

وأوضح الزعانين، خلال حديث له على إذاعة الاسرى المحلية، أن الأسير الأخرس يلازم السرير على مدار الساعة ولا يستطيع الحركة وحتى الكلام، بسبب اضرابه المستمر عن الطعام مدة 78 يومًا.

وبين أن القضاء "الإسرائيلي" مشارك في قتل الأسير بالتعاون مع "الشاباك" وإدارة مصلحة السجون وحكومة نتنياهو، مشيرًا إلى أن هذه المحاكم ما هي إلا صورية.

وذكر أن الاخرس بأمعائه الخاوية يفضح ويُعرى سياسات المؤسسات الدولية والإنسانية التي تقف مكتوفة الأيدي، داعيًا تلك المؤسسات أن تقوم بالضغط على العدو الصهيوني، من أجل إنقاذ حياة الأسير المجاهد ماهر الأخرس أبو إسلام.

وشدّد الزعانين، على أنه يترتب تعزيز موقف الأسير ماهر الأخرس، لاسيما أنه بحاجة لكل فعالية وإسناد والوقوف معه بكل السبل.

ويرفض الاسير قرار المحكمة الصهيونية رغم خطورة وضعه الصحي الذي بات يزداد سوءً وهو يطالب الإفراج الفوري عنه.

وقال: إن" الأسير ماهر الاخرس يخوض هذه المعركة بسلاح الأمعاء الخاوية مجابهاً دولة بأكملها بجيوشها وعدتها وعتادها".

وتوجه بالتحية إلى الاسير الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية للدفاع عن الأمة العربية والإسلامية لليوم 78 على التوالي.

وطالب الزعانين، الجماهير الفلسطينية للخروج إلى الشوارع ونقاط التماس نصرة ودعماً للأسير ماهر، وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية تسليط الضوء على قضية الأسير؛ وفضح جرائم العدو الصهيوني حتى يتم كسر ملف الاعتقال الإداري.

ويستمر الأسير ماهر الاخرس في اضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري، فيما يعاني من امراض مزمنة نتيجة ذلك.