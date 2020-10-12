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طالع مهام "مباحث كورونا" في غزة.. إغلاق وتوقيف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:58 - 12 أكتوبر 2020
حظر التجوال في غزة حظر التجوال في غزة
تقارير
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن مهام مباحث "كورونا" في متابعة إجراءات الوقاية والسلامة في محافظات غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأقفت مباحث "كورونا" 54 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال، كما أوقفت 29 من أصحاب المحال المخالفة، وإحالتهم للجهات المختصة.

وأغلقت 88 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، وأنهت 24 تجمّعاً للمواطنين مخالفاً لإجراءات السلامة.

وكانت وزارة الداخلية بغزة، قد نبهت المواطنين وأصحاب المحلات التجارية من خرق حظر التجوال الذي طبق في محافظات القطاع كافة قبل شهرين، لمواجهة فيروس "كورونا".

 

 

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