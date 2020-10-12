اقتصاد غزة  تحرر 5 محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

حررت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الاثنين، خمسة محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، أثناء جولات ميدانية نظمتها على منشآت ومحالات تجارية في القطاع.
ونظمت الوزارة، ثمانية جولات ميدانية لمنشآت ومحالات التجارية، و90 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، وخلالها حررت أيضًا 14 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأوضحت أن إتلاف كميات من الألبان والبهارات بسبب انتهاء صلاحيتها.
وكانت وزارة الاقتصاد قد نبهت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق التجار الذي يتلاعبون بالأسعار أو الاحتكار، في ظل استمرار جائحة كورونا.