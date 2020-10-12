حقوقي: اسرائيل تواصل انتهاك القوانين بحق الاسير ماهر الاخرس

أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك القوانين الدولية والقوانين الانسانية بحق الشعب الفلسطيني لا سيما قضية الاسير ماهر الاخرس.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي بغزة: "إن إسرائيل تواصل الاعتقال الاداري الظالم بحق ابناء شعبنا ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية والانسانية، مشيرًا إلى أن ماهر الاخرس يحاول في اضرابه المستمر عن الطعام كسر حلقات ومسلسل الاعتقال الاداري التعسفي بحق ابناء شعبنا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ احتلالها فلسطين نحو 53 ألف فلسطيني تحت بند الاعتقال الاداري، لافتًا إلى أن 350 معتقل يقبعون حتى الآن في سجون الاحتلال تحت سياسة الاعتقال الاداري.

وأضاف: "الاعتقال الاداري مخالف لكل الاعراف والمواثق الدولية والقواعد التي كفلتها القوانين الانسانية كما أنه ينتهك كل الضمانات التي وضعتها مبادئ الامم المتحدة، وهذا يدلل على أن "إسرائيل" تواصل انتهاك القانون الدولي الانساني دون رادع.

ودعا عبد العاطي جميع المؤسسات الحقوقية والانسانية وكل انسان يملك الضمير للتحرك العاجل من اجل انقاذ ماهر الاخرس لا سيما وأنه يعاني من خطر الموت الشديد.

ولفت إلى أنه كمؤسسة حقوقية وجه عدد كبير من النداءات العاجلة لكافة المؤسسات الدولية للتحرك لكن دون أن يستجيب الاحتلال الإسرائيلي.