تقرير "إسرائيلي": 90% من العرب "على الانترنت" ضد التطبيع

وصف تقرير صادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ان الغالبية العظمى من المنشورات على المنصات الرقمية بخصوص التطبيع العربي الإسرائيلي، كانت "سلبية".

وأوضحت ما تسمى بـ"وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية"، أن 81 ٪ من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من العرب، لديهم تعليقات "سلبية" حول التطبيع، وأن 8٪ لديهم آراء "سلبية للغاية" وفقط 5٪ رأوها إيجابية.

وأظهر الاستطلاع "الإسرائيلي" أُجري في الفترة ما بين منتصف آب/أغسطس ومنتصف أيلول/سبتمبر، أن نحو نصف التعليقات العربية، اعتبرت التطبيع الأخير بأنه "خيانة"، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار الاستطلاع، إلى ان 27 % أعربوا عن أسفهم إزاء ذلك، و 10 % اعتبروها "نفاق" و5 % اعتبروا أن أبو ظبي استسلمت للمصالح الأمريكية.

وبيّن أن حجج التطبيع كانت أقلية وأن مزاياه في الامن 61%، وأن الجدوى الاقتصادية (33٪)، و6% في تبييض الوضع القائم.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الامارات إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، لتلحقها البحرين في الركب، وسط رفض الأوساط الشعبية العربية والفلسطينية لتلك الاتفاقيات.