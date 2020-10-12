جرافات الاحتلال تغلق عددا من الطرق الزراعية غرب جنين

أغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددًا من الطرق الزراعية في بلدتي زبوبا وتعنك غرب جنين شمالي الضفة المحتلة.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي رمانة نضال الأحمد، بإن "جرافات الاحتلال قامت منذ ساعات الصباح الأولى بإغلاق طرق زراعية في منطقة زبوبا وجبل تعنك (المطلة) غرب جنين".

وأشار الأحمد إلى أن قوات الاحتلال وضعت مكعبات اسمنتية في عدد من الأراضي والطرق الزراعية، لمنع وصول المواطنين إلى أراضيهم.

ولفت الأحمد إلى أن إجراءات الاحتلال تجعل من الصعب وصول المزارعين لأراضيهم، وخاصة في ظل موسم الزيتون.

ويعاني سكان قرية "زبوبا" من هجمات دائمة ومتكررة تشنها قوات الاحتلال بسبب ما تدعيه من محاولات شبان إحداث فتحات في جدار الفصل العنصري بالمنطقة.

وفي الآونة الأخيرة لا يكاد يوم يمر دون أن تقوم قوات الاحتلال باقتحام القرية والتنكيل بأهلها، خاصة الذين يسكنون على أطرافها قرب معسكر "سالم".

وتتواصل سياسات الاحتلال، التنكيلية بحق المزارع الفلسطيني، في الضفة الغربية، ومنعه من الوصول لأرضه، وتزداد وتيرة هذه السياسات في مواسم الحصاد والقطاف.