بعد 78 يوماً من الإضراب: اشتيه يطالب بالإفراج عن الأخرس

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الاثنين 12/10/2020، بالإفراج الفوري عن الأسير المضرب عن الطعام لليوم 78 على التوالي ماهر الأخرس، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحته.

ودعا اشتية خلال كلمته في افتتاح جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال لوقف إجرائها العقابي غير القانوني المتمثل في الاعتقال الإداري الذي يرزح تحته نحو 350 أسيراً، من بينهم الأسير الأخرس.

وأدان مواصلة الاحتلال لجرائمه بحق أبناء شعبنا، وطالب بتوفير الحماية له، وكان آخرها يوم أمس حيث أصيب عشرات المواطنين بجروح بعد اقتحام الاحتلال لمدينة البيرة ومخيم الأمعري، وكفر قدوم، وقرية تل، ومناطق أخرى بالضفة الغربية.

ووجه اشتية دعوة للشباب لاستعادة روح التطوع ومساعدة العائلات في قطاف زيتونها، خاصة في مناطق التماس التي تقع قرب المستوطنات، وحيا المزارعين الصامدين على أرضهم في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تجهز نفسها للأشهر القادمة لمواجهة جائحة "كورونا"، وتعمل بكل ما تستطيع لمواجهته، لافتاً إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس مستقرة لكنها ما زالت مرتفعة، في حين أصبح هناك التزام أكثر بالإجراءات الصحية.

وتمنى اشتية، السلامة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيسة الدائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في المنظمة حنان عشراوي، ولكافة المصابين.

وثمن بمناسبة يوم البريد العالمي، جهود العاملين بالبريد الفلسطيني في الميدان لما حققوه من كسر للحواجز والحدود داخل فلسطين، وبينها وبين مختلف دول العالم.

ويناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مبادرة حماية الأراضي الزراعية عالية القيمة، وتعديل النظام الملكية الفكرية، ونظام ترخيص مركبات الشحن الكهربائية، إضافة إلى نظام تعيّن حدود المناطق الانتخابية والتجمعات السكانية، كما يستمع المجلس لتقرير من وزيرة الصحة ، ووزير الخارجية، وأخيراً تقرير حول الأوضاع المالية من قبل وزير المالية.