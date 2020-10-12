تعليمات هامة لافتتاح المطاعم في قطاع غزة وفق

أعادت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية اليوم الاثنين، افتتاح المطاعم، بعد إغلاقها منذ أواخر أغسطس/ آب الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وأوضح عضو مجلس إدارة الهيئة معين أبو الخير، أن إعادة فتح المطاعم اليوم وفق ضوابط الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس كورونا جاء ثمرة جهود الهيئة بتقديم تصور للجهات الحكومية تبعه عدة اجتماعات للتعايش مع الفيروس بهدف الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

وأفاد أن فتح المطاعم سيكون يومياً في الفترة التي يسمح بها بالحركة خلال ساعات النهار، والالتزام بالإغلاق التام خلال ساعات حظر التجوال اليومي من الساعة 8:00 مساء وحتى 7:00 صباحاً.

ولفت أبو الخير إلى أنه تم إقرار جملة من الإجراءات والضوابط لإعادة تشغيل المطاعم، من بينها تحديد عدد المتواجدين بما لا يزيد عن 40% من المساحة الكلية في الأماكن التي تحتوي على كراسٍ وطاولات.

كما تم تحديد عدد المتواجدين بما لا يزيد عن 50% من المساحة الكلية للأماكن التي تحتوي على كراسٍ بدون طاولات.

واشترطت الهيئة، أن تكون المساحة المتوفرة للشخص الواحد لا تقل عن 2 متر مربع من إجمالي المساحة الكلية، فضلاً عن إعداد سجل للزوار، وتسجيل الاسم رباعياً، ورقم الهوية، ورقم الهاتف، وعنوان السكن، وساعة الحضور والانصراف.

كما سيتم توفير أدوات التعقيم الشخصية والكمامات للزبائن عن مدخل المطعم، وتوفير كمامات لجميع العاملين ومقدمي الخدمة، والالتزام بارتدائها، بالإضافة لإجراء عمليات تعقيم وتنظيف دورية لكافة الأدوات ومحتويات المكان.

ولفت أبو الخير إلى أهمية تعيين موظف خاص لمتابعة الالتزام بمعايير وإجراءات السلامة المقرة من قبل وزارة الصحة، وإجراء تقييم يومي لمتابعة أية أعراض مَرضية قد تظهر على العاملين في المطاعم.

كما أكد على ضرورة وضع يافطة تنبيه كبيرة على بوابة المطعم بمنع دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تشبه الأنفلونزا، بالإضافة للوحات تشير إلى الإرشادات الواجب اتباعها للحفاظ على السلامة العامة داخل المكان.