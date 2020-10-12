الأسرى: الاحتلال يراوغ ويخادع في الإفراج عن الأسير الأخرس

أكدت وزارة الأسرى والمحررين أن دولة الاحتلال بكافة أجهزتها (القضائية والتنفيذية) تمارس المراوغة والخداع في الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 78 على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وأوضحت الوزارة أن توصية ما تسمى المحكمة العليا الصهيونية في القدس المحتلة، التي أوصت اليوم بالإفراج عن الأسير ماهر بتاريخ 26/11/2020 وهو الموعد المحدد لانتهاء اعتقاله الإداري، هي إلتفاف جديد على إضراب ومعاناة الأسير.

الأسير ماهر أكد رفض هذه التوصية وإصراره على مواصلة الإضراب المفتوح عن الطعام حتى الإفراج الفوري عنه والعودة إلى بيته مع زوجته .