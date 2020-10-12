رام الله تسجل 6 حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة (مواطنة 82 عاماً من برقين بمحافظة جنين، مواطنة 53 عاماً من طولكرم، مواطن 68 عاماً من بني نعيم بمحافظة الخليل، مواطنة 73 عاماً من نابلس، مواطن 70 عاماً من رجيب بمحافظة نابلس، مواطنة 72 عاماً من بيت لحم)، إضافة إلى 4 حالات وفاة في شعفاط وبيت حنينا وصور باهر والبلدة القديمة بمدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 286 حالة في المحافظات الشمالية (76 الخليل، 49 جنين، 52 طولكرم، 9 قلقيلية، 7 سلفيت، 74 نابلس، 19 بيت لحم)، 26 مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (54)، محافظة نابلس (21)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (35)، جنين (53)، أريحا والأغوار (25)، سلفيت (6)، طوباس (15)، قطاع غزة (118)، ضواحي القدس (13)، مدينة القدس (10).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 38 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الاثنين: 12/10/2020

الإصابات الجديدة

• مدينة القدس: 10

• المحافظات الشمالية: 267

• المحافظات الجنوبية: 118

حالات التعافي الجديدة

• مدينة القدس: 26

• المحافظات الشمالية: 286

• المحافظات الجنوبية: 0

حالات الوفاة الجديدة

• مدينة القدس: 4

• المحافظات الشمالية: 6

• المحافظات الجنوبية: 0

عدد الفحوصات: 3767