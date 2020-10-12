وفاة مواطنين وإصابة 118 حالة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 12/10/2020، وفاة مواطنين وإصابة ( 118 ) آخرين بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 1525 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وقد سجلت ( 118 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما سجلت تعافي 40 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، وتسجيل 2 حالة وفاة في مستشفى غزة الاوروبي.

وأفادت أن الوفيات هي المواطن علاء عبد الكريم السحبانى 26 عام من سكان غزة وهو مريض قلب ويعاني من مشاكل في الكلى والرئتين، والمواطن عبد الحليم محمد ابو حسين 78 عام من سكان جباليا وهو مريض سرطان.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4102 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1686 حالة، متعافين 2390 حالة، وفيات 26.