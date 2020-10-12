كورونا حول العالم: مليون و82 ألف وفاة و37 مليونا و755 ألف إصابة

كشفت آخر الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و 82 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها اكثر من 37 مليونا و 755 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو على 28 مليونا و362 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، واكتشف يوم أمس الأحد، إصابة اكثر من 278 ألف شخص، و3,874 حالة وفاة.

وبينت الاحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، الهند (813 وفاة)، وأميركا (325 وفاة)، والأرجنتين (287 وفاة)، والبرازيل (270 وفاة)، وإيران (251 وفاة).

وأشارت إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (67,757 إصابة)، وأميركا (41,935 اصابة)، وفرنسا (16,101 إصابة)، وروسيا (13,634 إصابة)، وبريطانيا (12,872 إصابة).

وتتصدر أميركا دول العالم بأعلى حصيلة وفيات وبأعلى عدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات، هي: أميركا (219,695 وفاة)، والبرازيل (150,506 وفيات)، والهند (109,184 وفاة)، والمكسيك (83,642 وفاة)، وبريطانيا (42,825 وفاة).