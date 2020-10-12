ماهر الأخرس.. ما بين الشهادة.. والحنين إلى جنين

بقلم: ياسر مزهر

عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية

تزداد المعركة ضراوة.. ويشتد معها الألم على أسيرنا البطل الفذ ابن جنين القسام ماهر عبد اللطيف الأخرس.

تشتد المعركة شراسة.. وتزداد معها الأمراض في جسد أبا إسلام، وتزداد المعركة وينقص وزنه مع شراستها.

تزداد المعركة قوة.. وتزداد عزيمة أبا إسلام والذي رفع شعارا واحدا لا تراجع عنه "إما الحرية.. أو الشهادة".

تستمر المعركة وتزداد ومازال الأمل بزيادة المساندة واتساعها في جنين القسام وطوالبة والاف الشهداء والأسرى، بل وفي كافة بقاع فلسطين.

الأسير ماهر عبد اللطيف الاخرس

مضرب عن الطعام منذ 78 يوم ضد سياسة الاعتقال الإداري ويرفض اخذ المدعمات ويرفض عمل الفحوصات الطبية هذه السياسة التي طالت كافة شرائح أبناء شعبنا الفلسطيني من وزراء ونواب وعمال وأطباء وأطفال وسيدات.

الاعتقال الإداري هو مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية ولكل الاتفاقيات الشرعية لذلك ماهر مضرب عن الطعام لكسر هذا الاعتقال الظالم وهو يريد انتزاع حريته من بين انياب العدو الصهيوني.

اليوم ماهر يدافع عن أكثر من 400 أسير إدارى معتقلين من غير أي تهمه

ماهر الاخرس يدافع بأمعائه الخاوةه عن جميع أبناء شعبنا.

ماهر اليوم يثبت لنا ولكل احرار العالم أنه رغم الآلام والاوجاع وعدم القدرة على الحديث وصعوبة وضعه الصحي أنه صاحب اراده صلبة وصمود أسطوري.

اليوم نحن نتعلم من ماهر الاخرس الصمود والعنفوان.

اليوم الأسير ماهر بعد 78يوم من الإضراب يعلمنا الكثير من الرجولة وهو يتحدى دولة بأكملها بأمعائه الخاوية.

لكن كل هذا العنفوان والتحدي والصمود يقابله صمت من قبل منظمة الصليب الأحمر حيث اننا تابعنا إضرابه منذ البداية ونظمنا فعاليات كثيره امام الصليب الأحمر دعما واسناد لأخينا البطل ماهر

وجلسنا مع مدير الصليب الأحمر أكثر من مره وتحدثنا معه وطالبته بزيارة الأسير والاطمئنان على وضعه الصحي وسلمناه مذكرة قانونيه أكثر من مره وفى آخر لقاء معه طالبناه بإصدار بيان عن وضع الأسير الصحي وما يتعرض له داخل السجن لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يصدر بيان ولم يقم بواجباته باتجاه اسير بين الحياه والموت على الرغم وجدت هذه المنظمة من أجل الاسرى والتواصل معهم وانشاء هذه المنظمة من أجل المحافظة على القانون الدولي والإنساني

الصليب الاحمر بعد اضراب ،78يوم للأسير ماهر الاخرس صامت صمت القبور لا يحرك ساكن في قضية الأسير وهو يسمع أن الأسير بين الحياه والموت

اليوم الصليب الأحمر هو شريك في قتل الأسير ماهر الأخرس

الصليب الاحمر للأسف أصبح اليوم أداة في يد العدو الصهيوني

الحرية الأسير ماهر الاخرس وكل الأسرى.