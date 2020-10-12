في يومه الـ78..محكمة إسرائيلية تبت في قضية الأخرس وإضراب جماعي تضامناً معه

من المقرر، أن تعقد محكمة إسرائيلية اليوم الاثنين 12/10/2020، جلسةً للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ78 على التوالي في وضع صحي حرج.

وقد قرر أكثر من 30 أسيراً في سجون الاحتلال الخوض في إضراب جماعي تضامناً مع الأخرس وضد الاعتقال الإداري.

وكانت محكمة الاحتلال أجلت الجلسة التي كانت مقررة أمس، للبت في قضيته، في ظل تردي حالته الصحية وتدخل جهات لحل قضيته.

وتخشى عائلة الأسير الأخرس على حياته في ظل المماطلة "الإسرائيلية" بتأجيل موعد الجلسة وخاصة في ظل التردي الكبير على وضعه الصحي.

وتتواصل دعوات التضامن مع الأسير الأخرس في ظل استمرار الاعتصام السلمي الذي يقوم عدد من الأسرى المحررين في مقر لجنة الصليب الأحمر في مدينة جنين، وبدء مجموعة من الأسرى اعتصامهم بمقر مدينة طولكرم، وذلك لتسليط الضوء على معاناة الأسير الأخرس في الإضراب وعدم تحمل الصليب لمسؤولياته في متابعة قضيته ووقف احتجازه الإداري.

وتلقى قضية إضراب الشيخ ماهر الأخرس دعماً عالمياً، وتحركات محلية للتوصل لاتفاق ينهي فيه إضرابه بالاستجابة لمطالبه المشروعة.