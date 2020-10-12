نشطاء يعتصمون بمقر الصليب الأحمر تضامناً مع الأسير ماهر الأخرس

اعتصم عشرات الأسرى المحررين صباح اليوم الاثنين 12/10/2020، داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينه رام الله بالضفة المحتلة، تضامناً مع الاسير ماهر الاخرس.
وأعرب المعتصمون عن احتجاجهم على تقاعس الصليب في أداء عمله في متابعة قضيته.
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