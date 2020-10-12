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نشطاء يعتصمون بمقر الصليب الأحمر تضامناً مع الأسير ماهر الأخرس

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:01 - 12 أكتوبر 2020
اعتصام اعتصام
تقارير
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اعتصم عشرات الأسرى المحررين صباح اليوم الاثنين 12/10/2020، داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينه رام الله بالضفة المحتلة، تضامناً مع الاسير ماهر الاخرس.

وأعرب المعتصمون عن احتجاجهم على تقاعس الصليب في أداء عمله في متابعة قضيته.

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