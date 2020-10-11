الديمقراطية: إضراب الأسير ماهر الأخرس نيابة عن كل الأسرى والفلسطينيين

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان أضراب الاسير ماهر الاخرس في معركته ضد الاحتلال والإجراءات العنصرية، انه نيابة عن كل الأسرى وعن الفلسطينيين بشكل عام.
وقال القيادي في الديمقراطية صالح ناصر، إن الأسير ماهر يواجه الاعتقال الإداري المخالف للقانون الدولي الانساني، مشددا انه بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى تصعيد الفعل الشعبي لنصرته ومساندته.
وطالب ناصر المؤسسات الدولية الضغط الفوري على الاحتلال من اجل اطلاق سراح ماهر والغاء اعتقاله الاداري والاعتراف بالحق القانوني كون الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب.
وتابع: "علينا أن نخلق رأي عام دولي من خلال تحرك السفارات وارسال وفود في الخارج لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى".
وأكد ان التحركات يجب أن تكون سريعة وفورية وعدم امهال الاحتلال المزيد من الوقت للإمعان في إجرامه بحق الأسرى بشكل عام والأسير ماهر بشكل خاص.
كما شدد ان الفصائل أرسلت رسالتها ولن تصمت على استمرار هذه الجرائم ضد الأسرى، مؤكدا أن أي أذى يواجه الأسير البطل سيواجه برد فعل فوري.