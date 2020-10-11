الديمقراطية: إضراب الأسير ماهر الأخرس نيابة عن كل الأسرى والفلسطينيين

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان أضراب الاسير ماهر الاخرس في معركته ضد الاحتلال والإجراءات العنصرية، انه نيابة عن كل الأسرى وعن الفلسطينيين بشكل عام.

وقال القيادي في الديمقراطية صالح ناصر، إن الأسير ماهر يواجه الاعتقال الإداري المخالف للقانون الدولي الانساني، مشددا انه بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى تصعيد الفعل الشعبي لنصرته ومساندته.

وطالب ناصر المؤسسات الدولية الضغط الفوري على الاحتلال من اجل اطلاق سراح ماهر والغاء اعتقاله الاداري والاعتراف بالحق القانوني كون الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب.

وتابع: "علينا أن نخلق رأي عام دولي من خلال تحرك السفارات وارسال وفود في الخارج لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى".

وأكد ان التحركات يجب أن تكون سريعة وفورية وعدم امهال الاحتلال المزيد من الوقت للإمعان في إجرامه بحق الأسرى بشكل عام والأسير ماهر بشكل خاص.

كما شدد ان الفصائل أرسلت رسالتها ولن تصمت على استمرار هذه الجرائم ضد الأسرى، مؤكدا أن أي أذى يواجه الأسير البطل سيواجه برد فعل فوري.