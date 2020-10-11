الجبهة الشعبية تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها

دعت الجبهة العربية الفلسطينية يوم الأحد إلى تصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، مطالبة بانخراط كافة فئات وجماهير شعبنا في فعالياتها، ودعم حملات مقاطعة الاحتلال على كافة الصعد.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجبهة العربية الفلسطينية بمناسبة الذكرى الـ52 لانطلاقتها ومرور 27 عاماً على "خطوة التجديد".

وشدّدت الجبهة في بيانها على ضرورة مواصلة الحوار مع الكل الوطني من أجل إنهاء الانقسام وشطبه من تاريخ شعبنا ومعالجة الآثار الكارثية التي نتجت عنه طوال السنوات الماضية، داعية إلى تأسيس مرحلة جديدة من العمل الوطني تنصهر فيها طاقات الكل الوطني من أجل مواجهة التحديات الجسام التي تواجه شعبنا وقضيتنا.

ورحّبت بما جاء في اجتماع الأمناء العامون للفصائل، وما تلاه من لقاء ثنائي بين حركتي "فتح" و"حماس" في تركيا، مشدّدة على ضرورة مواصلة الحوار مع الكل الوطني.

وثمّنت الجبهة العربية الفلسطينية "الموقف الوطني الصلب الذي الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية" في رفض المؤامرات الأمريكية والصهيونية والتصدي لها، مؤكّدة على أنّ شعبنا يقف كل شعبنا خلف قيادته حتى انتزاع كامل حقوقنا الوطنية الثابتة والمشروعة.

ووجّهت الجبهة التحية إلى جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده، كما حيّت الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، خاصة الأسرى المضربين عن الطعام.