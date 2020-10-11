الأمن الكويتي تلقي القبض على ضابط كبير تاجر بالخمور

ألقت فرق الأمن الكويتية القبض على ضابط كبير بالشرطة، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه يستغل منصبه للمتاجرة بالخمور.

وقضت محكمة الجنايات بالكويت وبعد ثبوت الاتهام بحبس ضابط المباحث ومصادره السرّية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن كانت القضية التي وردت إليها مسجلة باسم متهمين آخرين.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية، أن "ضابط المباحث طلب من اثنين من أفراده إجراء تحرّيات عن شحنة خمور وصلت إلى البلاد، وأرشدهما إلى متهمين اثنين، دلّت مصادره السرية عليهما".

وتابع المصدر: "بعد ورود القضية إلى المحكمة، ساور هيئتها شك بأن هناك متهمين آخرين حقيقيين لم يدخلوا في الاتهام، فأعادت القضية إلى النيابة مجددا، من أجل التحقيق مرة أخرى".

وقال: "للأسف الشديد، تبيّن بعد إعادة التحقيق أن الضابط هو الذي أدخل شحنة الخمور وبعلم مصادره السرية، في حين وقع اثنان من أفراده أجريا التحريات بناء على أمره، ضحيتين لحسن النية، وانصياعا لأوامر مسؤولهما".

وخلص المصدر إلى أن المحكمة قضت بحبس الضابط 5 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمي (محضر القضية)، و5 سنوات عن تهمة إدخال خمور.