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"الجزر" يمنع تطور ٣ امراض سرطان مميتة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:51 - 11 أكتوبر 2020
الجزر الجزر
تقارير
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أعلن علماء أن تناول الجزر بشكل منتظم يمنع تطور أمراض خطيرة ويعزز طول العمر.

ووفقا للعلماء، فالحديث يدور عن الأمراض المزمنة وأمراض خطيرة مثل مرض السرطان.

وأضاف العلماء أنه وفقا لعدة دراسات أجريت على الحيوانات المختبرية، فالجزر يمنع تطور سرطان البروستاتا والجهاز الهضمي وسرطان الرئة في الجسم.

وأشار العلماء إلى أن الجزر غني بالكاروتين والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك واليود والفيتامينات B ، C ، E ، K، وفق موقع "neboley".

وأكد العلماء أن إضافة الجزر إلى النظام الغذائي، يمكن أن يعزز طول العمر، ويمنع من الإصابة بأمراض مزمنة.

 

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